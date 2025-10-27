Lazio Juventus, le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn subito dopo la vittoria dei biancocelesti all’Olimpico contro la squadra di Tudor. Ai microfoni di Dazn Maurizio Sarri ha parlato subito dopo la vittoria della sua Lazio contro la Juventus. BASIC – «Si era perso, finito fuori lista. C’era bisogno di lui e ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio Juventus, Sarri nel post partita: «Vittoria meritata. Isaksen e Basic stanno sorprendendo. Ecco come è andato l’incontro con Lotito e Fabiani»