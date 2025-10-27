Lazio Juventus Sarri nel post partita | Vittoria meritata Isaksen e Basic stanno sorprendendo Ecco come è andato l’incontro con Lotito e Fabiani
Lazio Juventus, le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn subito dopo la vittoria dei biancocelesti all’Olimpico contro la squadra di Tudor. Ai microfoni di Dazn Maurizio Sarri ha parlato subito dopo la vittoria della sua Lazio contro la Juventus. BASIC – «Si era perso, finito fuori lista. C’era bisogno di lui e ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, Lazio-Juventus 1-0: “boccata d’ossigeno” per la squadra di Sarri Fiorentina-Bologna 2-2, Sassuolo-Roma 0-1, giallorossi in vetta Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata- - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari $SkySport $SkySerieA - X Vai su X
Sarri a Dazn: «incontro con Fabiani e Lotito normalissimo, ho un buon rapporto con entrambi. Grande partita di Isaksen stasera, su Basic…» - Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn ha parlato subito dopo la vittoria della ... Lo riporta lazionews24.com
Lazio-Juventus, Zaccagni nel post: “Partita straordinaria, Basic un esempio” - La Lazio batte la Juventus grazie al gol di Basic nel primo tempo: Sarri e i suoi ottengono tre punti importantissimi in termini di classifica. Riporta laziopress.it
Lazio-Juventus, pagelle: Basic (8), Provedel (7), Zaccagni (7), David (4), Locatelli (5) - La formazione di Sarri, grazie a questo successo di misura, si è rilanciata in classifica ... Si legge su ilmessaggero.it