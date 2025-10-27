Lazio Juventus Sarri nel post partita | Vittoria meritata Isaksen e Basic stanno sorprendendo Ecco come è andato l’incontro con Lotito e Fabiani

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Juventus, le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn subito dopo la vittoria dei biancocelesti all’Olimpico contro la squadra di Tudor. Ai microfoni di Dazn Maurizio Sarri ha parlato subito dopo la vittoria della sua Lazio contro la Juventus. BASIC – «Si era perso, finito fuori lista. C’era bisogno di lui e ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio juventus sarri nel post partita vittoria meritata isaksen e basic stanno sorprendendo ecco come 232 andato l8217incontro con lotito e fabiani

© Calcionews24.com - Lazio Juventus, Sarri nel post partita: «Vittoria meritata. Isaksen e Basic stanno sorprendendo. Ecco come è andato l’incontro con Lotito e Fabiani»

News recenti che potrebbero piacerti

lazio juventus sarri postSarri a Dazn: «incontro con Fabiani e Lotito normalissimo, ho un buon rapporto con entrambi. Grande partita di Isaksen stasera, su Basic…» - Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn ha parlato subito dopo la vittoria della ... Lo riporta lazionews24.com

lazio juventus sarri postLazio-Juventus, Zaccagni nel post: “Partita straordinaria, Basic un esempio” - La Lazio batte la Juventus grazie al gol di Basic nel primo tempo: Sarri e i suoi ottengono tre punti importantissimi in termini di classifica. Riporta laziopress.it

lazio juventus sarri postLazio-Juventus, pagelle: Basic (8), Provedel (7), Zaccagni (7), David (4), Locatelli (5) - La formazione di Sarri, grazie a questo successo di misura, si è rilanciata in classifica ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juventus Sarri Post