Lazio-Juventus le pagelle di Fantozzi | David-Vlahovic un disastro ma il principale responsabile è Tudor

Lazio-Juventus termina col risultato di 1-0, le pagelle di Matteo Fantozzi parlano di un vero e proprio disastro, cosa è accaduto? Scopriamolo insieme. Oggi andiamo ad analizzare la partita dello Stadio Olimpico di Roma, consci di trovarci di fronte a una debacle per i bianconeri. (ANSA) TvPlay.it Ecco le pagelle: Perin 6: uno dei pochi incolpevoli, sul gol gli deviano il pallone davanti, poi ha poco da fare; Kalulu 5: nonostante sia l’ultimo a mollare va in confusione, soprattutto nel primo tempo quando deve lavorare sia per difendere su Conceicao che a tutta fascia non è nel suo ruolo, sia come braccetto; Gatti 6: uno dei pochi che tiene la baracca in piedi, salva un gol fatto sulla linea, scuote i suoi, ma può poco da solo; (86? Joao Mario sv) Kelly 4: davanti è una furia, questo è vero, ma un difensore deve saper difendere e con Isaksen non ci capisce nulla; Conceicao 4: dispiace dare questo voto a lui, che di fondo ha poche colpe per la prestazione imbarazzante. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Lazio-Juventus le pagelle di Fantozzi: David-Vlahovic un disastro, ma il principale responsabile è Tudor

