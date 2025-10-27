Lazio-Juventus Del Piero | Colpa non è di Tudor manca Dna bianconero

Tudor in confusione? Non credo sia la parola più adatta. Lo conosco bene come calciatore e come uomo, ma non è confusione, penso che oggi la Juve non abbia un problema di allenatore ma qualcosa di più complesso, su come è strutturata la squadra, come sono amalgamati, come stanno rendendo e di risultati, che chiaramente ti affossano un po’”. Lo ha detto Alex Del  Piero, ospite negli studi di Sky Sport, commenta il difficile momento della Juventus dopo la terza sconfitta di fila tra campionato e coppe, subìta all’Olimpico con la Lazio. “È complesso. Stasera la Juve era viva, non ha demeritato e forse il pari sarebbe stato più giusto, anche a Madrid non ha fatto male, il problema sono partite come quelle di Como”, ha aggiunto l’ex numero 10 e bandiera bianconera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

