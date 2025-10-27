Lazio-Juventus 1-0 Tudor perde ancora e rischia la panchina | i bianconeri non sanno più far punti

La Juventus non sa più cosa significa vincere e far punti. Il derby d’Italia vinto con una perla di Adzic avrebbe dovuto caricare la formazione bianconera verso traguardi ambiziosi. É successo tutto il contrario. Da quel momento è iniziato un film horror per Tudor e la Juventus, con un finale che potrebbe diventare ancor più drammatico. La dirigenza bianconera aveva messo il tecnico croato sulla graticola. Ci si aspettava una reazione che, a dirla tutta, non si è vista. Quella di questa sera contro la Lazio è stata la prova che la Juventus, come canta Irama, è una squadra senz’anima. Il gol a freddo di Basic, arrivato al 9° minuto, da distanza siderale, spezza gli animi dei bianconeri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Lazio-Juventus 1-0, Tudor perde ancora e rischia la panchina: i bianconeri non sanno più far punti

