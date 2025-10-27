Lazio-Juventus 1-0 terza sconfitta di fila per Tudor

L’ ottava giornata di Serie A si conclude con una vittoria importante per la Lazio che, all’Olimpico, supera la Juventus per 1-0, infliggendo ai bianconeri la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions. La squadra di Maurizio Sarri conquista i tre punti grazie a un gol di Basic al 9? del primo tempo, dopo un errore difensivo di David e un assist di Cataldi. La conclusione di Basic, deviata da Gatti, beffa il portiere bianconero Perin. Vola la @OfficialSSLazio all'Olimpico!? Basic decide #LazioJuve! ? pic.twitter.com6g6lfkXnrQ — Lega Serie A (@SerieA) October 26, 2025 Nonostante i tentativi nel finale e i cambi offensivi di Tudor, la Juventus non riesce a reagire, rimanendo a -6 dalla zona Champions occupata da Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lazio-Juventus 1-0, terza sconfitta di fila per Tudor

