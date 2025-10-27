Lazio Juve Marco Baridon a caldissimo | Deluso da approccio e atteggiamento Superficialità e povertà tecnica ma siamo sicuri che … – VIDEO

Lazio Juve, l’analisi di Baridon dopo il ko dell’Olimpico: approccio e atteggiamento negativi ma non solo. Le lacune della squadra di Tudor sono molteplici. Un’analisi dura, a caldo, quella arrivata dopo il ko della Juventus all’Olimpico contro la Lazio. Intervenuto nel format ‘ A caldissimo ‘ di .com, il giornalista Marco Baridon ha bocciato senza appello la prestazione della squadra, puntando il dito contro la mentalità mostrata dai bianconeri. La delusione di Baridon è totale e parte dai fondamentali: « Deluso da approccio e atteggiamento », ha dichiarato, sottolineando come la squadra abbia sbagliato l’ingresso in campo e la determinazione nel corso dei novanta minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Deluso da approccio e atteggiamento. Superficialità e povertà tecnica, ma siamo sicuri che …» – VIDEO

