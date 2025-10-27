Lazio-Juve Gila reagisce in conferenza | come ha risposto sul rigore E poi si scatena sul rinnovo

Le parole del difensore spagnolo sul contatto con Conceicao e soprattutto sul tema rinnovo La Lazio risorge all’Olimpico, faticando, sudando, ma non mollando fino alla fine. In un secondo tempo intenso, non bello, in cui la Juve ha avuto più di qualche occasione che non ha concretizzato. Per il morale, però, a Formello sono tre punti vitali oltre che per una classifica che ora non è rosea ma sicuramente una base su cui lavorare. Mario Gila (LaPresse) – calciomercato.it Il gol alla fine lo firma Basic, ma a difenderlo è stata la grande prestazione della difesa, con Romagnoli e Mario Gila. Lo spagnolo ha rischiato di vanificare tutto con il contatto su Conceicao, di cui ha parlato in conferenza stampa, con un sorriso ma anche con la risposta pronta: “Anche il rosso di McKennie”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Juve, Gila reagisce in conferenza: come ha risposto sul rigore. E poi si scatena sul rinnovo

