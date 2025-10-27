Lazio-Juve doppio caos arbitrale | È una pagliacciata
A Roma, succede di tutto, le decisioni di Colombo fanno infuriare sia i biancocelesti che i bianconeri Nel secondo tempo, si è letteralmente incendiata Lazio-Juventus. Partita segnata da alcune decisioni arbitrali contestate, la direzione di gara di Colombo non ha convinto. Sotto accusa, il fischietto designato, specialmente per la mancata espulsione di McKennie e un rigore non concesso alla Juventus. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Decisioni dalla lettura chiara, come confermato dall’esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli, che ha spiegato, in diretta come nel primo caso il fallo e la seconda ammonizione dell’americano fossero automatiche, mentre, nel secondo caso, era evidente lo step on foot di Gila su Conceicao in piena area. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
