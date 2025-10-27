Lazio Juve 1-0 | dentro la confusione il silenzio e la delusione – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi

Lazio Juve 1-0, l’analisi della partita persa dai bianconeri da parte di Paolo Rossi: il VIDEO con tutti gli aggiornamenti. Il silenzio del giorno dopo. Dopo una sconfitta come quella subita all’Olimpico contro la Lazio, e con l’eco ormai ufficiale dell’esonero di Igor Tudor, restano solo la “delusione” e la sensazione di una “confusione totale”. L’analisi a freddo della prestazione della Juventus è un esercizio doloroso, che però spiega perfettamente perché la società, nella persona di Damien Comolli, sia arrivata alla drastica decisione di cambiare guida tecnica. Come analizzato da Paolo Rossi nel suo consueto intervento a Primo Tempo, format di , la partita contro la Lazio non è stata la causa della crisi, ma la sua manifestazione più palese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

