Lavoro e sicurezza le novità in arrivo

Tv2000.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti delle imprese in appalto. È una delle novità del decreto sicurezza sul lavoro, atteso domani in Consiglio dei ministri. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

lavoro e sicurezza le novit224 in arrivo

© Tv2000.it - Lavoro e sicurezza, le novità in arrivo

Contenuti che potrebbero interessarti

lavoro sicurezza novit224 arrivoSicurezza sul lavoro, Mattarella «non arrendersi a incidenti e decessi» - Le parole del residente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della seconda edizione degli Stati Generali sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro ... Scrive italiaoggi.it

lavoro sicurezza novit224 arrivoSicurezza lavoro, nel 2024 in E-R 3.500 contravvenzioni - Romagna nel 2024, di cui il 68% nel settore edile, con quasi 3. Secondo ansa.it

SICUREZZA SUL LAVORO/ Le scelte per rendere efficaci le proposte del Governo - Nei giorni scorsi Inail ha comunicato che nei primi tre mesi del 2025 gli infortuni mortali sul lavoro sono stati 210 (di cui 59 in itinere e 5 studenti), in aumento rispetto allo stesso periodo del ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Sicurezza Novit224 Arrivo