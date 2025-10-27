Lavori sulla statale del Sempione | senso unico alternato per 5 notti

Lavori sulla statale del Sempione tra Feriolo e Fondotoce. Anas ha programmato il ripristino dei giunti di dilatazione sul viadotto al km 0,600: per contenere i disagi per la circolazione, i lavori saranno eseguiti nella sola fascia oraria notturna alle 21 alle 6 da oggi, lunedì 27 ottobre, fino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

