Lavori sulla statale del Sempione | senso unico alternato per 5 notti

Lavori sulla statale del Sempione tra Feriolo e Fondotoce. Anas ha programmato il ripristino dei giunti di dilatazione sul viadotto al km 0,600: per contenere i disagi per la circolazione, i lavori saranno eseguiti nella sola fascia oraria notturna alle 21 alle 6 da oggi, lunedì 27 ottobre, fino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Da mercoledì 29 ottobre si fermeranno i lavori sulla statale 113. Nel primo commento tutti i dettagli. - facebook.com Vai su Facebook

ANAS: CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI STRADA STATALE 18 TIRRENA INFERIORE NEL TRATTO TRA SAPRI E CONFINE CON MARATEA - X Vai su X

Feriolo-Fondotoce, da oggi e fino a sabato senso unico alternato in orario notturno - Da oggi, lunedì 27 ottobre, e fino a sabato 1º novembre, dalle 21 alle 6 il tratto di strada al km 0,600 della statale 33 del Sempione tra Feriolo e Fondotoce sarà interessato dai lavori «per il ripri ... Come scrive ecorisveglio.it

Prosegue il cantiere anti-allagamento. Senso unico alternato sulla Statale - Sono terminati venerdì scorso i lavori sul lato mare della Strada Adriatica 16 riguardanti la realizzazione dell’attraversamento sotterraneo con il nuovo canale per la raccolta delle acque meteoriche ... ilrestodelcarlino.it scrive

Asfalto sulla statale: sono partiti i lavori - Iniziano lunedì i lavori di riasfaltatura della Statale 16, con cantiere aperto dalle 9 alle 22. Scrive ilrestodelcarlino.it