Lavori sulla A12 Roma-Civitavecchia | chiuso lo svincolo per Torrimpietra

Fiumicino, 27 ottobre 2025 – Sulla A12 RomaCivitavecchia sono previsti interventi di installazione della segnaletica verticale che comporteranno u na chiusura temporanea al traffico. Nel dettaglio, dalle 22:00 di martedì 28 ottobre alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà c hiusa l’entrata di Torrimpietra in direzione CivitavecchiaSS1 Aurelia. Durante le ore di chiusura, gli automobilisti diretti verso Civitavecchia sono invitati a u tilizzare lo svincolo di Cerveteri Ladispoli come percorso alternativo.  (Fonte: Italpress)  . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

