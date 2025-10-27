Lavori sulla A12 Roma-Civitavecchia | chiuso lo svincolo per Torrimpietra
Fiumicino, 27 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma–Civitavecchia sono previsti interventi di installazione della segnaletica verticale che comporteranno u na chiusura temporanea al traffico. Nel dettaglio, dalle 22:00 di martedì 28 ottobre alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà c hiusa l’entrata di Torrimpietra in direzione CivitavecchiaSS1 Aurelia. Durante le ore di chiusura, gli automobilisti diretti verso Civitavecchia sono invitati a u tilizzare lo svincolo di Cerveteri Ladispoli come percorso alternativo. (Fonte: Italpress) . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Geyser a Roma, la strada diventa un lago dopo i lavori LEGGI TUTTO L'ARTICOLO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/43380843521388 - facebook.com Vai su Facebook
Lavori sulla #Tangenziale: fino al 7/12 si ferma la rete tram. I tram 2, 3, 5, 8, 14 e 19 saranno sostituiti da bus. L'utilizzo dei bus sostitutivi sarà completamente gratuito. Info su ? https://bit.ly/4nJc6MQ #RSM #Roma #PrimoPiano #TP - X Vai su X
Sulla A12 chiude una notte l’entrata di Torrimpietra verso Civitavecchia - Civitavecchia, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Torrimpietra, ve ... Come scrive terzobinario.it
Lavori notturni sulla Roma-Fiumicino: chiude il ramo d’immissione sull’A12 - Durante la fascia oraria di chiusura, si consiglia di seguire un percorso alternativo: gli automobilisti potranno proseguire sulla Roma–Fiumicino in direzione Roma, uscire allo svincolo “Nuova Fiera ... Scrive ilfaroonline.it
Chiude lunedì notte sulla A12 l’uscita di Santa Severa - Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa ... Scrive terzobinario.it