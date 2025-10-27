Lavori sulla A12 Roma-Civitavecchia | chiuso lo svincolo per Torrimpietra

Fiumicino, 27 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma–Civitavecchia sono previsti interventi di installazione della segnaletica verticale che comporteranno u na chiusura temporanea al traffico. Nel dettaglio, dalle 22:00 di martedì 28 ottobre alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà c hiusa l’entrata di Torrimpietra in direzione CivitavecchiaSS1 Aurelia. Durante le ore di chiusura, gli automobilisti diretti verso Civitavecchia sono invitati a u tilizzare lo svincolo di Cerveteri Ladispoli come percorso alternativo. (Fonte: Italpress) . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it