Lavori stradali al via variazioni a traffico e sosta

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 ottobre 2025 –  Sono cominciati lavori stradali che comporteranno fino a mercoledì 29 ottobre il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione in via Amerigo Vespucci nel tratto compreso fra l’intersezione con via Giovanni da Verrazzano e quella con via Ferdinando Magellano tra le 8:30 e le 17:30 e il divieto di sosta e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, 24 ore su 24 e con limite di velocità a 30 chilometri orari, in via Marco Perennio tra i civici 17 e 28 e nell’area di parcheggio all’intersezione tra via Marco Perennio e via Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavori stradali al via variazioni a traffico e sosta

© Lanazione.it - Lavori stradali al via, variazioni a traffico e sosta

Approfondisci con queste news

Strade e segnaletica, settimana di lavori. Lunga lista di divieti e cambi alla viabilità - Variazioni a sosta e circolazione saranno così in vigore dal 23 giugno in varie zone. Da lanazione.it

Ancora lavori stradali. Via della Cooperazione. Da domani il cantiere - Da domani a venerdì 26 saranno infatti eseguiti lavori di manutenzione su via della Cooperazione, nel tratto compreso tra la rotatoria di via della ... Scrive ilrestodelcarlino.it

lavori stradali via variazioniNapoli, al via i lavori del Grande Progetto Posillipo a via Manzoni: ecco come sarà la strada - A partire da lunedì 20 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via Boccaccio e Torre Ranieri, nell’ambito ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Stradali Via Variazioni