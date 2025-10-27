lavori stradali al via variazioni a traffico e sosta

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Sono cominciati lavori stradali che comporteranno fino a mercoledì 29 ottobre il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione in via Amerigo Vespucci nel tratto compreso fra l’intersezione con via Giovanni da Verrazzano e quella con via Ferdinando Magellano tra le 8:30 e le 17:30 e il divieto di sosta e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, 24 ore su 24 e con limite di velocità a 30 chilometri orari, in via Marco Perennio tra i civici 17 e 28 e nell’area di parcheggio all’intersezione tra via Marco Perennio e via Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

