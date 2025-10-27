Lavori stradali ad Arezzo | modifiche al traffico in diverse vie fino a fine novembre

Proseguono i lavori stradali in città con conseguenti modifiche alla circolazione e alla sosta in diverse zone di Arezzo. Gli interventi, già in corso, comportano restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e sensi unici alternati regolati da semaforo o movieri. Fino a mercoledì 29 ottobre, i lavori interesseranno via Amerigo Vespucci, nel tratto compreso tra via Giovanni da Verrazzano e via Ferdinando Magellano, con divieto di sosta con rimozione e restringimento della carreggiata dalle 8:30 alle 17:30. Nelle stesse giornate sono previsti anche il senso unico alternato e il limite di 30 kmh in via Marco Perennio, tra i civici 17 e 28, e nell’area di parcheggio all’incrocio con via Bologna. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Lavori stradali ad Arezzo: modifiche al traffico in diverse vie fino a fine novembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++AVVISO LAVORI STRADALI+++ (leggere l'intero comunicato per le eccezioni, le informazioni e i contatti) Si avvisa la cittadinanza che, a partire dal giorno 28 ottobre 2025 e fino al termine dei lavori, è istituito il divieto di transito e di sosta in via Mazzini per - facebook.com Vai su Facebook

#Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio-durante-lautunno… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità - X Vai su X

Lavori stradali al via, variazioni a traffico e sosta - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Sono cominciati lavori stradali che comporteranno fino a mercoledì 29 ottobre il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione in via Amerigo Vespucci ... Da lanazione.it

Arezzo, modifiche a sosta e circolazione da lunedì 20 ottobre - Sono cominciati alcuni lavori stradali che comporteranno da lunedì 20 a mercoledì 22 ottobre dalle 8:30 alle 17:30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a ... Segnala lanazione.it

Treni, modifiche alla circolazione per lavori tra Vibo-Pizzo e Mileto e sulla Lamezia-Catanzaro Lido - Modifiche alla circolazione dei treni dal 25 ottobre e fino al 30 aprile 2026, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto e sulla Lamezia- Scrive strettoweb.com