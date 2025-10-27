Lavori nel ponente genovese | niente acqua per un giorno vie e dettagli

A causa dell'allerta meteo non si sono svolti i lavori alla rete idrica previsti lo scorso giovedì, sono stati quindi spostati a martedì 28 ottobre 2025. Una giornata senza acqua per alcune vie del ponente genovese. Ecco le strade coinvolte dalle ore 7:30 alle ore 22. Stangata bolletta dell'acqua. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

