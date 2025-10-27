Lavori alla Riviera di Chiaia quattro linee bus deviano il percorso fino a metà gennaio
Anm informa che, per effetto del divieto di transito veicolare istituito per lavori in via Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e via San Pasquale, dal 27102025 e programmaticamente fino al 13012026 le linee 140-151-R7-N1 deviano il percorso d’esercizio come di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
