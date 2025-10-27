Lavori alla biblioteca si sposta la gru | strada chiusa al transito cambia la viabilità
Lavori in città. Nella giornata di martedì 28, dalle 13 alle 17, in via Giuoco del Pallone sarà in vigore il divieto di transito (eccetto autorizzati) da via Carlo Mayr a via Scienze, per consentire lo svolgimento di lavori di movimentazione con gru, nell'ambito dell'opera di recupero post sisma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
