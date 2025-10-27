Lavinia Capobianco muore a 41 anni nell' auto schiantata sul casello dell' A57 Un anno fa aveva perso il marito in un incidente in parapendio

MESTRE (VENEZIA) - Incidente mortale al casello autostradale dell'A57 a Mestre: poco prima delle 5 di questa mattina, lunedì 27 ottobre, una donna ha perso la vita in seguito a un. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lavinia Capobianco muore a 41 anni nell'auto schiantata sul casello dell'A57. Un anno fa aveva perso il marito in un incidente in parapendio

