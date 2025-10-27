Lautaro e Conte con Elkann ai servizi sociali
Bel pomeriggio di sano sport e indecente calcio al Maradona di Napoli. Il due volte premio fair play del campionato e già bestemmiatore pentito, tale Martinez Javier Lautaro e il candidato allo stesso riconoscimento, Conte Antonio, già provocatore riconosciuto, si sono scambiati parole e gesti di grande raffinatezza durante la partita tra Napoli e Inter. La televisione ha smascherato la loro trivialità assai piacevole per i relativi famigliari e affini; ricordano gli storici che trattasi di coppia scoppiata già ai tempi nerazzurri, difficile mettere assieme un argentino ed un salentino, se poi c'è di mezzo il football allora la mission è impossible. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Conte-Lautaro, il match lo giocano i social tra pere, babbà e parrucchini - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro Conte Il battibecco col gesto di Lautaro e la risposta di Conte da bordocampo ? $Lautaro $Conte $NapoliInter $DAZN - X Vai su X
Lautaro-Conte, litigio in campo: «Te la stai facendo sotto». Cosa è successo - L'allenatore del Napoli ha sempre messo in evidenza un atteggiamento negativo nei confronti della punta argentino, già ai ... msn.com scrive
Eredità Agnelli, sì dei pm: «Servizi sociali per John». Pagati all’Erario 183 milioni di euro per il debito legato all’evasione fiscale - I fratelli Elkann hanno saldato definitivamente il debito con l’erario - Lo riporta ilmessaggero.it
Elkann, lo scontro sull’eredità e il nodo dei servizi sociali: per la pace con il Fisco versati finora 1,2 miliardi - Il Fisco incassa, gli Elkann intravedono una via d’uscita dall’inchiesta penale mentre la madre Margherita li aspetta al varco del procedimento civile sull’eredità. Scrive corriere.it