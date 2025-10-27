Bel pomeriggio di sano sport e indecente calcio al Maradona di Napoli. Il due volte premio fair play del campionato e già bestemmiatore pentito, tale Martinez Javier Lautaro e il candidato allo stesso riconoscimento, Conte Antonio, già provocatore riconosciuto, si sono scambiati parole e gesti di grande raffinatezza durante la partita tra Napoli e Inter. La televisione ha smascherato la loro trivialità assai piacevole per i relativi famigliari e affini; ricordano gli storici che trattasi di coppia scoppiata già ai tempi nerazzurri, difficile mettere assieme un argentino ed un salentino, se poi c'è di mezzo il football allora la mission è impossible. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lautaro e Conte, con Elkann ai servizi sociali