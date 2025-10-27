Laurea + tre anni di servizio o abilitazione | quale conviene come titolo di accesso al concorso PNRR3 Pillole di Question Time

Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stata analizzata una questione operativa importante per i candidati alla procedura concorsuale. Un focus particolare è stato posto su: la scelta tra due possibili titoli di accesso alternativi e la convenienza in termini di punteggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

