Laurea honoris causa a Roberto Bolle | l’Università di Firenze celebra l’arte come linguaggio universale

L’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in pratiche, linguaggi e culture della comunicazione a Roberto Bolle, étoile dal 2004 della Scala di Milano, ha danzato in tutti i maggiori teatri del mondo e con le compagnie più prestigiose tra le quali l’American Ballet. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

