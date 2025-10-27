L’audio dell’arbitro Mariani sul rigore in Napoli-Inter | non vede niente poi fa solo una domanda
L'arbitro Mariani fa solo una domanda all'assistente Bindoni che gli suggerisce di assegnare calcio di rigore al Napoli nel match vinto dagli azzurri al Maradona contro l'Inter. Il direttore di gara aveva anche una visuale limitata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
