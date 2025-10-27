L’audio dell’arbitro Mariani sul rigore di Napoli-Inter | Sei sicuro? rivolto al guardalinee e poi fischia
Continuano i dubbi e le polemiche sul rigore assegnato da Mariani in Napoli-Inter. Il rigore è stato assegnato non per decisione dell’arbitro ma su segnalazione dell’assistente Bindoni (il guardalinee). Ed è questo che genera la rabbia e le polemiche tanto che nella valutazione che filtra dalla Can, la Commissione degli arbitri di A e B diretta da Gianluca Rocchi, che la responsabilità è del 60% dell’assistente Bindoni, del 30% dell’arbitro Mariani e del 10% del Var Marini. La Lega Serie A nel frattempo fa inconsapevolmente chiarezza su quanto avvenuto dopo aver pubblicato la sintesi di Napoli-Inter su Youtube trasmessa con la Ref Car ovvero la telecamera dell’arbitro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
