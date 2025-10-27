L' attrice scelta per interpretara la Vergine Maria nel kolossal di Mel Gibson è finita nel mirino dei cattolici del suo Paese per le sue posizioni pro-aborto

È bastato un annuncio a trasformare un film attesissimo in un caso internazionale. È successo con La Resurrezione, il nuovo kolossal di Mel Gibson, che riporterà sul grande schermo le vicende bibliche dopo La passione di Cristo (2004). Il regista ha puntato su Kasia Smutniak per il ruolo della Vergine Maria. Una scelta che non convince tutti, anzi. L’attrice, polacca d’origine ma italiana d’adozione, è finita dritta nel mirino dei cattolici tradizionalisti del suo paese natale. Il motivo? Le sue posizioni favorevoli all’aborto, giudicate incompatibili con la figura sacra che andrà a interpretare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

