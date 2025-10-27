L' attrice racconta a Che tempo che fa l' emozionante incontro tra la madre e il regista francese che l' ha ispirata nella scelta del nome della figlia

C ’è un legame speciale, quasi da romanzo, tra Matilda De Angelis e Luc Besson. Li abbiamo visti complici e sorridenti, ospiti a Che Tempo Che Fa e sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, per presentare il loro nuovo attesissimo film, Dracula – L’amore perduto (nei cinema dal 29 ottobre). Ma la loro collaborazione va oltre l’incontro professionale tra un regista cult e una delle attrici italiane più talentuose e premiate della sua generazione: è un cerchio che si chiude, una storia iniziata molti anni fa grazie alla madre di Matilda. Matilda De Angelis: film, serie tv, carriera. guarda le foto Matilda De Angelis: il nome, la madre, Luc Besson. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice racconta a "Che tempo che fa" l'emozionante incontro tra la madre e il regista francese che l'ha ispirata nella scelta del nome della figlia

