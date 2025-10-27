L' attore è scomparso sabato scorso a 70 anni nella sua Stoccolma

D all’anonimato a una pesantissima notorietà. Björn Andrésen – il ragazzo biondo e bellissimo che interpretò Tadzio in Morte a Venezia di Luchino Visconti – è morto sabato scorso all’età di 70 anni nella sua Stoccolma (le cause sono ancora sconosciute). L’annuncio è arrivato solo stamattina tramite Kristina Lindström, regista del documentario Il ragazzo più bello del mondo uscito nel 2021 e disponibile su YouTube; un film dove l’attore raccontava alti e bassi della sua vita dal successo planetario grazie a Visconti fino alla tragica morte del figlioletto nel 1986. Da Rossellini a Visconti, il cinema neorealista in mostra a Torino X Leggi anche › Che fine ha fatto Tadzio di “Morte a Venezia”? Lo racconta il documentario “Il ragazzo più bello del mondo” Björn Andrésen: morto a 70 anni il Tadzio di Morte a Venezia di Luchino Visconti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

