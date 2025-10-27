L' attore australiano ha rotto gli indugi con la nuova compagna Alle spalle il tribolato divorzio da Deborra Lee-Furness dopo quasi 30 anni di matrimonio

B rillano di eleganza e di intesa Hugh Jackman e Sutton Foster, che hanno calcato per la prima volta insieme il red carpet come coppia. L’occasione è stata la première di Song Sung Blue durante l’AFI Fest, al celebre TCL Chinese Theatre di Los Angeles. Un momento molto atteso dai fan, che arriva poche settimane dopo il divorzio ufficiale dell’attore australiano da Deborra-Lee Furness, la donna con cui ha condiviso quasi trent’anni di matrimonio e due figli adottivi. Hugh Jackman: ovvero la potenza del continente australiano. guarda le foto Il debutto di coppia di Hugh Jackman e Sutton Foster. Hugh Jackman e Sutton Foster sono apparsi affiatati e sorridenti, mano nella mano davanti ai fotografi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

