Lattari Giamaica italiana | sequestrata una tonnellata di cannabis
La zona impervia è da tempo zona ideale per la coltivazione illegale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
Operazione contro i i narcos nella Giamaica italiana #MontiLattari - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, scoperta una fabbrica di droga sui Monti Lattari: sequestrata una tonnellata di cannabis - Oltre una tonnellata di cannabis è stata sequestrata a Lettere, in provincia di Napoli, dalla guardia di finanza di Castellammare di Stabia, che ha denunciato alla procura di ... Secondo msn.com