Latitante arrestato in Albania deve scontare 29 anni di carcere

Anteprima24.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Era irreperibile dall’ aprile del 2013 Armando Bako, latitante da oltre 10 anni e arrestato in Albania nell’ambito di indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli coordinate dalla Procura Generale di Napoli.   Bako era destinatario di un provvedimento di cumulo pene per un totale di 29 anni di reclusione, in quanto riconosciuto appartenente a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, con canali di approvvigionamento provenienti da Colombia, Spagna e Albania.   L’uomo si era reso irreperibile nell’ aprile del 2013, all’atto dell’emissione del primo ordine di esecuzione per la carcerazione, a seguito di una condanna a 22 anni di reclusione per i medesimi reati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

