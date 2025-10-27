Latitante arrestato in Albania | catturato Armando Bako dopo dieci anni
NAPOLI, 27 OTTOBRE 2025 – È stato rintracciato e arrestato in Albania Armando Bako, latitante da oltre dieci anni. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con il coordinamento della Procura Generale presso la Corte d’Appello partenopea. Su Bako pendeva un provvedimento di cumulo pene pari a 29 anni di reclusione, emesso per appartenenza a un’organizzazione criminale di stampo mafioso, coinvolta nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti con canali di approvvigionamento da Colombia, Spagna e Albania. L’uomo era irreperibile dall’aprile 2013, quando era stata disposta la prima esecuzione della pena a seguito di una condanna a 22 anni per gli stessi reati. 🔗 Leggi su Primacampania.it
