Latina non c' è temp per piangere sul latte versato
Amarezza sicuramente, ma alla fine poteva essere ancora peggio. Mastrantonio toglie dalla porta la palla del possibile 3-2 per il Sorrento quando è il 98’. A quel punto della grande ripresa del Latina, vanificata dal calo pauroso, non se lo sarebbe ricordato nessuno. Ad una squadra dai due volti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
C UNICA – SCONFITTA DOPO UN TEMPO SUPPLEMENTARE CONTRO NBT LATINA CBF vs NBT Latina 95 – 98 dts Partita combattuta e ricca di emozioni per i nostri ragazzi della C Unica, che cedono solo dopo un tempo supplementare contro una s - facebook.com Vai su Facebook