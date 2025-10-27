last samurai standing rilasciato il primo trailer della serie netflix ambientata in una kyoto brutale

In arrivo su Netflix il 13 novembre, Last Samurai Standing promette di essere la risposta giapponese a Sh?gun: 292 samurai in una battaglia mortale ambientata nel periodo Meiji. La quiete dei templi di Kyoto lascia spazio al clangore delle spade: con Last Samurai Standing, Netflix Japan svela il suo progetto storico più ambizioso, un'epopea in sei episodi in cui il bushid? diventa un duello tra tradizione e ferocia contemporanea. Una battaglia per la sopravvivenza: 292 samurai, un solo destino Il conto alla rovescia è iniziato. Il 13 novembre debutta Last Samurai Standing, serie giapponese prodotta da Netflix e tratta dal romanzo Ikusagami di Shogo Imamura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

