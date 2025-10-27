Last Samurai Standing rilasciato il primo trailer della serie Netflix ambientata in una Kyoto brutale
In arrivo su Netflix il 13 novembre, Last Samurai Standing promette di essere la risposta giapponese a Sh?gun: 292 samurai in una battaglia mortale ambientata nel periodo Meiji. La quiete dei templi di Kyoto lascia spazio al clangore delle spade: con Last Samurai Standing, Netflix Japan svela il suo progetto storico più ambizioso, un'epopea in sei episodi in cui il bushid? diventa un duello tra tradizione e ferocia contemporanea. Una battaglia per la sopravvivenza: 292 samurai, un solo destino Il conto alla rovescia è iniziato. Il 13 novembre debutta Last Samurai Standing, serie giapponese prodotta da Netflix e tratta dal romanzo Ikusagami di Shogo Imamura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
The Last Samurai - Rise of the Ronin (2026) Guarda il film: https://t.co/eTbKW0KW9s Con: Tom Cruise, Keanu Reeves, Scarlett Johansson Vent'anni dopo la caduta dei samurai, il Giappone si trova al bivio tra tradizione e modernità. Nathan Algren (Tom Crui - facebook.com Vai su Facebook
Netflix continua il suo amore per gli spettacoli simili a Squid Game con Last Samurai Standing - Nel periodo Meiji, 292 samurai devono combattere l'uno contro l'altro per sopravvivere e andarsene con un grande premio in denaro. Si legge su gamereactor.it
Squid Game incontra Shogun nella serie Netflix Last Samurai Standing: nuova bomba nel 2025 - Oltre a confermare il ritorno di Alice in Borderland 3 per il 2025, in queste ore la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato una nuova interessantissima serie tv giapponese, Last Samurai ... Secondo serial.everyeye.it
Shogun incontra Squid Game nelle prime immagini di Last Samurai Standing - Il palinsesto 2025 di Netflix si arricchisce con Last Samurai Standing, serie TV che promette di essere un avvincente mix tra drama storico e thriller. Riporta 4news.it