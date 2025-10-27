L’Associazione Irpini per l’Irpinia e l’Ordine degli Avvocati di Avellino insieme per celebrare Alfredo De Marsico
Il pomeriggio di ieri dedicato alla memoria di Alfredo De Marsico, illustre giurista e uomo delle istituzioni, nel quarantennale della sua scomparsa. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Irpini per l’Irpinia in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Avellino, si è tenuta presso il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
