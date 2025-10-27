L' assessore Cremonese propone a Montesilvano e Spoltore iniziative intercomunali per gli eventi di Natale

Ilpescara.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore comunale di Pescara, Alfredo Cremonese, propone a Montesilvano e Spoltore iniziative intercomunali per gli eventi natalizi.Cremose ha lanciato una proposta ai sindaci di Spoltore e Montesilvano per «organizzare congiuntamente, in occasione delle prossime festività natalizie, uno o più. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

