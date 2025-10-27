L’assegno divorzile esiste anche per le unioni civili?
Quando una relazione finisce, non si interrompono solo gli affetti, si riapre anche il capitolo economico. E anche dopo la fine di un’unione civile, le domande sono le stesse di chi divorzia: chi ha dato di più? Chi deve garantire un aiuto economico? Ho diritto all’assegno come ex partner di un’unione civile?. La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025 ha riconosciuto un principio consolidato, l’assegno divorzile si applica anche alle unioni civili. In particolare i giudici hanno affermato che il diritto al sostegno economico non deriva dallo status formale di coniuge, ma dal rapporto di solidarietà che l’unione civile crea tra i partner. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
