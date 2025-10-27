L’assegno divorzile esiste anche per le unioni civili?
Quando una relazione finisce, non si interrompono solo gli affetti, si riapre anche il capitolo economico. E anche dopo la fine di un’unione civile, le domande sono le stesse di chi divorzia: chi ha dato di più? Chi deve garantire un aiuto economico? Ho diritto all’assegno come ex partner di un’unione civile?. La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025 ha riconosciuto un principio consolidato, l’assegno divorzile si applica anche alle unioni civili. In particolare i giudici hanno affermato che il diritto al sostegno economico non deriva dallo status formale di coniuge, ma dal rapporto di solidarietà che l’unione civile crea tra i partner. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Assegno divorzile: quali sono i criteri per ottenerlo? - https://laleggepertutti.it/743593_assegno-divorzile-quali-sono-i-criteri-per-ottenerlo… - #AssegnoDiMantenimento - X Vai su X
Assegno divorzile: sai davvero quando spetta? Molti credono che venga riconosciuto automaticamente, ma la Cassazione è chiara #assegnodivorzile #divorzio #separazione #avvocatomatrimonialista https://www.avvocatodicaprio.it/assegno-divorzile-requi Vai su Facebook
L’assegno divorzile esiste anche per le unioni civili? - La Cassazione 2025 conferma, chi resta in svantaggio economico ha diritto a un sostegno, come nel divorzio ... Secondo quifinanza.it
Assegno divorzile, unioni civili equiparate ai matrimoni: cosa ha stabilito la Cassazione - Il partner economicamente più debole potrà chiedere all’altro una prestazione economica periodica in base a un principio perequativo- Come scrive quotidiano.net
“Assegno di divorzio anche nelle unioni civili”/ Cosa cambia per mantenimento dopo sentenza della Cassazione - Cosa cambia per il mantenimento, quali principi sono stati stabiliti Il diritto all’assegno di divorzio viene esteso anche ... Come scrive ilsussidiario.net