Pistoia, 27 ottobre 2025 – Niente trasferte fino alla fine dell’anno per i tifosi di Pistoia. Mentre i tifosi di Rieti non potranno viaggiare per seguire la squadra fino al termine della stagione, quindi giugno 2026 se la squadra reatina andasse ai playoff. Queste le disposizioni del Viminale dopo la tragedia di domenica 19 ottobre, quando tifosi reatini assaltarono il pullman dei sostenitori pistoiesi al termine di Rieti Pistoia (vinta dai toscani) uccidendo, in una sassaiola, uno degli autisti del torpedone, Raffaele Marianella, 65 anni. Una vicenda che ha lasciato l’Italia sotto choc e che ha portato, per il momento, all’arresto di tre tifosi reatini, oltre al daspo per diversi altri sostenitori delle due squadre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assalto tragico al bus: stop alle trasferte per i tifosi del Pistoia Basket fino a fine 2025