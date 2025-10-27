L’Ascoli festeggia alla Samb i complimenti

ASCOLI 1 SAMBENEDETTESE 0 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Nicoletti (dal 7’ p.t. Cozzoli); Milanese (dal 33’ s.t. Ndoj), Damiani (dal 12’ s.t. Corradini); Silipo (dal 33’ s.t. Palazzino), Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (dal 33’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Ndoj, Oviszach, Corazza, Menna, Bando. All. Tomei SAMBENEDETESE (4-3-3) Orsini; Zini (dal 45’ s.t. Zoboletti), Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Candellori, Alfieri (dal 38’ s.t. Marranzino), M. Tourè; Konate, Eusepi (dal 34’ s.t. Sbaffo), N. Tourè (dal 45’ s.t. Battista). Panchina: Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Martins, Iaiunese, Scafetta, Tataranni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli-Samb, mister Tomei:"Siamo pronti, c'è rivalità, ma deve essere una festa ed esempio per i più piccoli". - "Ascoli è una piazza che ti dà motivazioni molto forti, è un privilegio lavorare in questo posto.

