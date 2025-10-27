Le olimpiadi non sono mai scontate. Il segreto è riuscire a raccontarle, perché ogni volta lasciano un segno, una storia e cambiano il futuro di città e territori. I Giochi Invernali Milano Cortina 2026 sono sempre più vicini. Non si tratta solamente di una sfida sportiva, bensì di un racconto di futuro. Un evento del genere, del resto, rappresenta un'esperienza che lascia sulle città un segno indelebile, in quanto proietta ogni storia, ogni strada, ogni personaggio su una ribalta totale. I Giochi sono un evento diffuso che unisce parti anche distanti del territorio intorno a centri nevralgici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’arte (italiana) di mettere in scena i Giochi della neve e del ghiaccio