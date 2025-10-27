L’Arsenal si avvicina alla stella da record del Bayern Monaco | rapporto

Justcalcio.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Breaking: L’Arsenal sta cercando di assicurarsi una stella del Bayern Monaco, poiché l’allenatore Mikel Arteta aggiunge prospettive a lungo termine alla sua squadra. I Gunners hanno ingaggiato otto nuovi giocatori durante l’estate, portando Kepa Arrizabalaga in porta, Cristhian Mosquera e Piero Hincapie in difesa, Christian Norgaard ed Ebere Eze a centrocampo e Noni Madueke e Viktor Gyokeres in attacco. Ma l’Arsenal sta ancora guardando al futuro, con Arteta che punta al talento che può competere per un posto nella sua squadra. Potrebbe piacerti L’Arsenal insegue il prodigio del Bayern Monaco per competere a centrocampo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

l8217arsenal si avvicina alla stella da record del bayern monaco rapporto

© Justcalcio.com - L’Arsenal si avvicina alla stella da record del Bayern Monaco: rapporto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: L8217arsenal Avvicina Stella Record