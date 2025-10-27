L’Arma dei Carabinieri in prima linea per la sicurezza degli anziani in Irpinia

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono, in Irpinia, gli incontri organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, verso il fenomeno delle truffe. Si tratta di incontri che fanno parte di un progetto nazionale incentrato su prevenzione e informazione e che si pone l’obiettivo di fornire ai destinatari strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati. Nei giorni scorsi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montella ha incontrato la comunità, rafforzando la collaborazione, sul tema, tra l’Arma e i cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

