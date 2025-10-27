L’Argentina di Milei volta pagina | via alle riforme dopo il trionfo elettorale

Con un Congresso finalmente amico, Javier Milei ottiene il lasciapassare per la sua rivoluzione liberale. Il presidente argentino, dopo il trionfo elettorale di domenica che ha premiato la sua coalizione La Libertad Avanza in 15 delle 24 province, proclama l’inizio di una nuova era: da dicembre, con un parlamento profondamente rinnovato e favorevole, il Paese si appresta a varare il pacchetto di riforme più radicale della sua storia, ponendo le basi per quella che il leader libertario definisce “la grande Argentina”. Un nuovo congresso per un cambiamento storico. “Il punto di svolta è stato superato”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

