La mancanza di scaltrezza e qualche cambio in più, di qualità, costano la sconfitta ad una buona Larcianese in quel di Viareggio. I ragazzi di Cerasa, al cospetto di una squadra piena zeppa di assenze, hanno controllato con relativa tranquillità i bianconeri, ma hanno peccato nei minuti finali. Peccato d’attenzione, in occasione delle due reti subite, e peccato di lucidità quando Marianelli si è fatto buttar fuori per un duro, quanto inutile, fallo commesso a centrocampo a Morelli, quando il tabellino era ancora bloccato sullo 0-0 ed al 90’ mancavano appena 9’. Cerasa, da allenatore esperto, blocca Galligani ed il Viareggio ne soffre, inoltre il trio Minardi-Rossani-Falorni si spende in un proficuo lavoro di pressing. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Larcianese al tappeto. Finale fatale a Viareggio