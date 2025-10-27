Larcianese al tappeto Finale fatale a Viareggio
La mancanza di scaltrezza e qualche cambio in più, di qualità, costano la sconfitta ad una buona Larcianese in quel di Viareggio. I ragazzi di Cerasa, al cospetto di una squadra piena zeppa di assenze, hanno controllato con relativa tranquillità i bianconeri, ma hanno peccato nei minuti finali. Peccato d’attenzione, in occasione delle due reti subite, e peccato di lucidità quando Marianelli si è fatto buttar fuori per un duro, quanto inutile, fallo commesso a centrocampo a Morelli, quando il tabellino era ancora bloccato sullo 0-0 ed al 90’ mancavano appena 9’. Cerasa, da allenatore esperto, blocca Galligani ed il Viareggio ne soffre, inoltre il trio Minardi-Rossani-Falorni si spende in un proficuo lavoro di pressing. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Larcianese fuori dalla Coppa. Alla Lucchese basterà un pareggio - L’unica vera sorpresa, dopo il secondo turno della coppa Italia, l’ha fornita la Cerretese, prossima avversaria dei rossoneri domenica prossima al Porta Elisa, che ha eliminato lo Zenith Prato, avendo ... Riporta lanazione.it
Larcianese in emergenza. Cercando la prima vittoria - Seconda giornata del campionato di Eccellenza con la Larcianese impegnata domani in trasferta sul campo del Fucecchio, squadra contro la quale curiosamente giocò la sua ultima partita in Eccellenza, ... Segnala lanazione.it