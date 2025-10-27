L’apprendista supera il maestro mentre Jordan Love surclassa Aaron Rodgers per spingere i Packers oltre gli Steelers

2025-10-27 11:47:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Jordan Love ha messo in ombra Aaron Rodgers, e poi ha reso omaggio all’uomo che ha sostituito come quarterback dei Green Bay Packers. Love è stato il supporto di Rodgers per diversi anni, ma ha avuto la sua opportunità quando il veterano ha lasciato Green Bay nel 2023 per i New York Jets prima di passare a Pittsburgh all’inizio di questa stagione. E ha dimostrato di aver seguito molti dei consigli di Rodgers con una prestazione fantastica in cui ha effettuato 20 completamenti consecutivi per 360 yard di passaggi e tre touchdown. 🔗 Leggi su Justcalcio.com