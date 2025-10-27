L' appello di Richard Gere per i popoli incontattati

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore Richard Gere alla presentazione del rapporto "Popoli indigeni incontattati: frontiere di resistenza" realizzato dalla Survival International, organizzazione che lotta per i diritti dei popoli indigeni. Sono 196 i popoli che hanno deciso di restare lontani dal mondo industrializzato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

l appello di richard gere per i popoli incontattati

© Tgcom24.mediaset.it - L'appello di Richard Gere per i popoli incontattati

Altre letture consigliate

appello richard gere popoliRichard Gere e Survival International chiedono giustizia per i popoli incontattati, minacciati da industrie, missionari e influencer: «Sono nostri fratelli e sorelle» - Da Londra l’appello di Richard Gere e Survival International contro lo sterminio dei popoli incontattati, le comunità indigene che scelgono di vivere senza contatto con il mondo esterno. Segnala corriere.it

appello richard gere popoliRichard Gere e la difesa dei popoli incontattati: «La metà è a rischio estinzione» - In un articolo su La Repubblica l’attore racconta la sua visita al territorio della Nazione Onondaga. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Appello Richard Gere Popoli