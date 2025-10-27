L’appello del cardinale Pizzaballa per Gaza
A Gaza c’è bisogno di una visione nuova: “Le cose non cambiano mai da sole”, l’esortazione del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa, dall’incontro internazionale per la pace della Comunità di Sant’Egidio. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
