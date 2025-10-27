Lanvin Group Jiyang Han è il nuovo Cfo

Lanvin Group ha nominato il nuovo Chief Financial Officer. Si tratta di Jiyang Han, che sarà operativo a partire dal primo novembre e prenderà il posto di David Chan, che ha rassegnato le dimissioni sia da direttore finanziario sia da presidente esecutivo e che termina il suo incarico lunedì 27 ottobre. Con il suo nuovo ruolo, Han supervisionerà tutti gli affari finanziari dell’azienda impegnata nella moda di lusso, tra pianificazione e analisi economiche, contabilità e controllo, tesoreria, nuovi investimenti e relazioni con i finanziatori. «Sono onorato di entrare a far parte del gruppo Lanvin in un momento così cruciale del suo percorso», ha spiegato in una nota. 🔗 Leggi su Lettera43.it

