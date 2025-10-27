L’annuncio di Piero Pelù lascia tutti di sasso | di cosa soffre il cantante

– La storia personale di Piero Pelù si intreccia indissolubilmente con la musica, una passione nata in tenera età e consolidata nel tempo. A soli otto anni, grazie ai primi risparmi, acquista una chitarra Eco Eldorado, uno strumento di cui oggi conserva con cura il manico, simbolo di un legame mai interrotto. Negli anni, la musica rappresenta per lui non solo una forma di espressione, ma anche uno spazio sicuro e un terreno di sfida costante. . L’artista fiorentino, noto soprattutto come frontman dei Litfiba, ha vissuto la musica in tutte le sue sfaccettature, tra successi e difficoltà. 🔗 Leggi su Tvzap.it

