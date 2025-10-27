L' annuncio del sindaco di Bacoli | Libereremo 25mila metri quadri di spiaggia

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho firmato la lettera che obbliga i lidi militari di Bacoli a liberare 25.000 mq di spiaggia a Miseno e Miliscola. Venticinquemila metri quadrati. È un pezzo di spiaggia, enorme, lungo per centinaia e centinaia di metri. Ne potranno godere tutti. Adesso e, soprattutto, già dalla prossima estate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

